Названы приоритетные версии крушения Ан-24 под Тындой

Следствие рассматривает две основные версии крушения самолета Ан-24 под Тындой. Об этом «Интерфаксу» рассказал начальник Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Алексей Александров.

По его словам, причинами авиакатастрофы могли быть техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. На момент полета Ан-24 был слабый ветер, температура плюс 17 градусов, слабый ливневый дождь.

На месте падения самолета найдены бортовые самописцы. Останки 19 человек и фрагменты тел со следами термического воздействия доставлены в Тынду. Отобраны образцы для генетического исследования.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности. На борту были 6 членов экипажа и 42 пассажира.