Полицейских на Сахалине задержали по делу о легализации мигрантов

Бывший сотрудник правоохранительных органов предстанет перед столичным судом по делу о получении взятки от иностранных граждан. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

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— Бывший сотрудник полиции обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, фигурант получил взятку в виде денежных средств, а взамен не стал составлять административный штраф на незаконно проживающих в России иностранных граждан.

Причастность бывшего сотрудника полиции к инкриминируемому преступлению установили в ходе ряда следственных мероприятий.

Ранее в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza обвинили сотрудников полиции, работавших в Белгородской области, а также Краснодарском и Красноярском краях. По версии следствия, они получили деньги от главного редактора СМИ Глеба Трифонова за предоставление служебной информации.

Полицейских арестовали и отправили в Москву, где им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО до 20 сентября также пробудут Глеб Трифонов и его коллега Татьяна Лукьянова.