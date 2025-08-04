Предотвращена вооруженная атака на российских силовиков

В Кабардино-Балкарии предотвращена вооруженная атака на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Готовивших нападение троих бандитов нейтрализовали при задержании. Они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

Среди правоохранителей и населения никто не пострадал.

Теракт был предотвращен совместными усилиями ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственным комитетом России. В ночь на 1 августа на окраине селения Исламей Баксанского района республики проводилась силовая операция по пресечению деятельности участников запрещенной в России международной террористической организации.