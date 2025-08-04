Водитель электрокара избил туристку в Адлере за замечание

В Курортном городке Адлера (Сочи) водитель электрокара избил туристку за замечание о парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

© Газета.Ru

«Девушка попросила мужчину немного отъехать, чтобы освободить проход. Шофёр выкрикнул, что он будет ставить транспорт туда, куда захочет. После этого пассажирка электрокара бросилась на отдыхающую. Следом на нее с кулаками кинулся и сам водитель», — сообщает канал.

Пострадавшие написали заявление в полицию.

До этого сообщалось, что в Челябинске несколько мужчин избили водителя на проезжей части.

«Мою машину поджали сзади другой. Из нее вышли трое неизвестных мне лиц. Двое из них начали удерживать меня за руки, не давая защищаться, а третий стал наносить удары по лицу, голове, спине, шее и рукам. Затем те двое, державшие меня, также присоединились к избиению», — рассказал челябинец.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина с ребенком на руках пытается остановить конфликтующих, которые бьют водителя.