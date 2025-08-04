Маньяк из Краснокамска признался в новом двойном убийстве

Станислав Белорусцев, краснокамский маньяк, который отбывает пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин», сознался в новом двойном убийстве подростков. Об этом сообщает Shot.

Таким образом, общее количество жертв преступника достигло 17 человек, отмечает Telegram-канал. Как отмечается, 58-летний Белорусцев сообщил сотрудникам исправительной колонии № 6 в Соль-Илецке, что два жестоких преступления, которые он совершил 11 лет назад, до сих пор остаются нераскрытыми.

«По словам Белорусцева, 6 марта 2004 года он убил двух братьев — 15 и 17 лет. Самому ему тогда было 37 лет», — говорится в публикации.

В 2010 году Станислава Белорусцева приговорили к пожизненному заключению в колонии «Черный дельфин» за тройное убийство. Он насмерть забил троих собутыльников блином от гантели. Позже он признался еще в 12 преступлениях. Все 15 убийств Белорусцев совершил в течение десяти лет — с 1999 по 2009 год в Краснокамске, Пермском крае. За это его прозвали краснокамским маньяком. Сейчас на его счету уже 17 жертв.

Ранее сообщалось, что ангарский маньяк Михаил Попков в апреле 2025 года заявил о новом убийстве. По его словам, 87-й, ранее неизвестной жертвой, оказалась школьная уборщица.