Арестована перевозившая двухлетнюю девочку в чемодане молодая женщина

Женщину арестовали после того, как она, как сообщается, путешествовала с двухлетним ребенком в чемодане по Новой Зеландии. В понедельник 27-летняя женщина предстала перед судом по обвинению в жестоком обращении с ребенком и безнадзорности после того, как водитель автобуса заметил движение в багаже.

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Женщина из Новой Зеландии предстала перед судом по обвинению в пренебрежительном отношении к ребенку после того, как водитель автобуса обнаружил малыша, спрятанного в чемодане в багажном отделении, пишет The Guardian.

Полиция была вызвана на автобусную станцию в Кайваке, в 60 милях (100 км) к северу от Окленда, после того, как водитель автобуса забеспокоился о перемещении в багаже во время запланированной остановки.

“Когда водитель открыл чемодан, там обнаружили двухлетнюю девочку”, - сказал инспектор Саймон Харрисон. “Сообщалось, что девочке было очень жарко, но в остальном она выглядела невредимой”.

Багаж хранился под пассажирами автобуса, в отдельном отсеке.

По словам Харрисона, девочка была отправлена в больницу, где проходила тщательное медицинское обследование. Он добавил, что водитель предотвратил “гораздо худший исход”.

“Мы хотели бы выразить признательность водителю автобуса, который заметил, что что-то не так, и немедленно принял меры", - сказал инспектор Харрисон.

Как пишет The Guardian, 27-летняя женщина предстала перед окружным судом Норт-Шора в понедельник днем после того, как ей было предъявлено обвинение в жестоком обращении с ребенком и безнадзорности по отношению к нему.

В судебных документах утверждается, что женщина ехала из Вангареи в Окленд на автобусе и поместила ребенка в закрытом чемодане в багажное отделение автобуса, сообщило местное новостное издание Stuff.

Иинистерство по делам детей Новой Зеландии было уведомлено об этом инциденте.

В заявлении для The Guardian автобусная компания Intercity заявила, что ей известно об инциденте с участием пассажира на одном из ее рейсов.

“Для реагирования была вызвана полиция, и сейчас они расследуют это дело. Во время инцидента никто не пострадал, и обслуживание возобновилось”, - сказал представитель.

Поскольку в настоящее время ведется активное полицейское расследование, компания не смогла прокомментировать дальнейшие события.