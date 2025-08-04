Станислав Белорусцев, известный как Краснокамский маньяк, сознался в новом двойном убийстве подростков. Об этом в понедельник, 4 августа, пишет Telegram-канал Shot.

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Сообщается, что число жертв маньяка, отбывающего наказание в «Черном дельфине», увеличилось до 17.

Белорусцев заявил сотрудникам колонии, что два убийства, которые он совершил 21 год назад, так и не были раскрыты: по его словам, 6 марта 2004 год он убил двух братьев 15 и 17 лет. Самому маньяку на тот момент было 37 лет.

Краснокамского маньяка посадили на пожизненное за тройное убийство: тот забил насмерть блином от гантели троих собутыльников. Тогда он признался еще в 12 убийствах с 1999-го по 2009-го годы в Пермском крае, передает Telegram-канал.

Убившему 85 женщин ангарскому маньяку Михаилу Попкову назначили адвоката-девушку в рамках рассмотрения нового эпизода его дела, о котором стало известно только в этом году. Согласно материалам последнего дела, в мае 2011 года в ангарском парке за Домом культуры «Современник» Попков поссорился с неизвестной женщиной. В результате конфликта маньяк несколько раз ударил женщину топором, а после облил горючей жидкостью и сжег. После убийства Попков скрылся.