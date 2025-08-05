Пациент умер после процедуры в частной клинике Москвы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

© Мослента

По данным следователей, 27 июля пациент обратился в клинику на улице Фадеева. После процедуры он потерял сознание. Его доставили в больницу на машине скорой помощи, где через некоторое время он скончался.

«Следственным отделом по Басманному району Следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», – пояснили в пресс-службе.

Ранее москвичка проглотила зубную щетку во время чистки зубов.