Для расследования теракта в "Крокусе" привлекли 16 переводчиков с трех языков

Следователи СК привлекли 16 переводчиков с трех разных языков мира для помощи в расследовании теракта, произошедшего в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске.

Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"В рамках расследования дела было привлечено 16 переводчиков, которые выполняли переводы с таджикского на русский и с русского на таджикский, с ингушского на русский и с русского на ингушский, а также с английского на русский и русского на английский соответственно. Оплата услуг всех переводчиков была осуществлена в установленном законом порядке", - говорится в материалах дела.

В документах, имеющихся в деле, отмечается, что переводчиков привлекали во время допросов обвиняемых, так как не все из них владеют русским языком уверенно. Кроме этого, переводчики переводили документы, необходимые для международных запросов в правоохранительные органы других государств.

2-й Западный окружной военный суд 4 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта. Процесс будет проходить на выездных заседаниях в одном из зданий Мосгорсуда.