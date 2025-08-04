После атаки БПЛА в Волгоградской области временно ограничено движение поездов

Из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области задержаны четыре пассажирских поезда и электричка.

Об этом сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД).

«В связи с происшествием в настоящее время задерживаются пассажирские поезда №2 Москва — Волгоград, №89 Волгоград — Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург — Волгоград, №506 Саратов — Имеретинский курорт, а также пригородный поезд №6818 Алексиково — Арчеда», — говорится в Telegram-канале ПривЖД.

Максимальное время задержки — 1,5 часа.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в регионе была отражена массированная атака БПЛА.

По его словам, из-за неразорвавшегося БПЛА на ж/д путях временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района.