Мошенники распространяют фейки о помощи с ипотекой для кражи данных и денег

Мошенники вновь стали распространять фейковые сообщения о якобы помощи с ипотекой, выплатах для молодых семей или пособиях для детей.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на ведущего разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью F6, злоумышленники маскируют данные сообщения в том числе под новости от российских СМИ и распространяют их через Telegram-каналы социальной тематики.

В качестве «источников» фейковой информации, передаёт компания, указываются недействующие сайты. Фейковые сообщения же распространяются в каналах, в названиях которых присутствуют слова «пособия», «выплаты», «льготы», а ссылки из подобных новостей ведут в Telegram-каналы, связанные с инвестиционным мошенничеством.

Ранее член комитета ГД по информполитике Антон Немкин перечислил признаки, указывающие на то, что по телефону с гражданином говорит мошенник.

Также в Совфеде предложили создать онлайн-сервис для безопасной аренды жилья.