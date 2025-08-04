Российский подросток получил пулю вместо отца

В Приморском крае 62-летний житель выстрелил во время конфликта в своего оппонента, но попал в его несовершеннолетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Предварительно установлено, что вечером 1 августа в Уссурийске двое мужчин поссорились, в результате чего один из них достал травматический пистолет. Пуля попала в грудь 15-летнему подростку, он был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении. Ход и результаты проверки взяли на контроль в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области житель с ножом напал на прогуливающуюся семейную пару.