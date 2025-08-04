Потерпевшие по делу "Крокуса" хотят взыскать с подсудимых около 66 млн рублей

Сумма поданных гражданских исков в рамках уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" составила около 66 млн рублей. Это отмечается в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Совокупная сумма заявленных гражданских исков по уголовному делу составляет 65 млн 764 тыс. 603 рублей", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что операторы сотовой связи МТС и "Т2 мобайл", а также еще четыре организации признаны потерпевшими по делу о нападении террористов на концертный зал "Крокус сити холл" в Красногорске.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, потерпевшие как лично, так и через своих представителей имеют право участвовать в рассмотрении уголовного дела в суде, а также заявлять гражданский иск о компенсации морального и материального ущерба.