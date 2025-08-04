Четырех бывших министров обороны Украины объявили в розыск

МВД России объявило в розыск четырех бывших министров обороны Украины — Михаила Коваля, Валерия Гелетея, Степана Полторака и Андрея Загороднюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных розыска ведомства.

«Разыскивается по статье УК», — отмечено в базе. Статья розыска не указана. Коваль, Гелетей, Полторак и Загороднюк поочередно возглавляли Минобороны Украины после 2014 года.

Ковалю в феврале 2023 года заочно предъявили обвинение в координации «военной агрессии против жителей Донбасса в 2014 году». Гелетей и Полторак заочно обвиняются в геноциде русскоязычного населения Донбасса, а Загороднюк, по данным следствия, был ответственен за обстрелы донбасских населенных пунктов.

Ранее на Украине выдвинули обвинения главе Воронежской области Александру Гусеву. Украинские силовики обвиняют губернатора в финансировании Вооруженных сил России. Также ему в вину ставят передачу российским войскам оборудования.