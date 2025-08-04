Академик Лобковский: Землетрясение на Камчатке - серьезный вызов мировой науке

Недавнее землетрясение на Камчатке уникально, в истории у него нет аналогов. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал академик Леопольд Лобковский, заведующий лабораторией геодинамики и георисков Института океанологии РАН.

Леопольд Исаевич, многие ученые, комментируя землетрясение на Камчатке магнитудой 8.8, подчеркивают, что его ждали несколько десятилетий. Что такой по силе подземный удар в этом районе был предсказан еще лет 30 назад автором концепции сейсмических циклов академиком Сергеем Федотовым. Вы же говорите, что произошло нечто совершенно уникальное, чего быть вообще не должно. Почему?

Леопольд Лобковский: Напомню, что концепция академика Федотова утверждает: землетрясения магнитудой 7.7 и более именно на Камчатке повторяются с периодом 140 плюс-минус 60 лет. Так вот все дело в этом - и более. Между магнитудами 7.7 и 8.8 разница по накопленной энергии и силе подземного толчка гигантская.

Почему последнее землетрясение не вписывается в нынешние научные представления? На Камчатке в 1952 году произошло сильнейшее землетрясение магнитудой почти 9, высвободив огромную энергию. И вот всего через 70 лет почти в той же зоне был такой же по силе подземный удар. Получается, что природа за очень короткий срок сумела вновь накопить здесь гигантскую энергию. Но в истории не известно ничего подобного. Во всей мировой литературе нет упоминаний случаев, чтобы в одном месте с такой цикличностью происходили настолько мощные подземные толчки. Это чрезвычайно редкие события, которые бывают раз в 400-600 лет, но никак раз в 70 лет.

Все наши нынешние представления не могут объяснить, почему же случился этот феномен. Словом, землетрясение на Камчатке - колоссальный вызов мировой науке. Ученым предстоит разобраться и объяснить его суть.