В Краснодарском крае на трассе М-4 перекрыли движение из-за схода селя

Движение автомобилей перекрыто на 1414-м км трассы М-4 в Краснодарском крае из-за схода селевых масс на проезжую часть.

© Telegram-канал «Автодора»

Об этом сообщила госкомпания «Автодор».

«В Краснодарском крае произошёл сход селевых масс на проезжую часть дороги М-4 «Дон» в районе 1414-го километра в направлении Джубги. Движение транспорта в настоящий момент перекрыто», — говорится в Telegram-канале компании.

Ранее вода ушла с придворовых территорий в Туапсинском районе Краснодарского края.