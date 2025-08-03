В Петербурге задержали мужчин за приготовление еды у Вечного огня

Жарившие еду у Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге доставлены в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Полиция оперативно установила причастных к инциденту у Вечного огня в Петербурге", - говорится в сообщении.

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные жарят еду у Вечного огня на Марсовом поле. Указанная информация подтвердилась кадрами с камер видеонаблюдения.

Причастные к инциденту лица были установлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Центрального района. В полицию для разбирательства и проведения процессуальных действий были доставлены 40-летний мужчина и его 36-летний брат.

На настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.