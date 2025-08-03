Десятки яхт и катеров на Кубани смыло в море «ударом стихии»

В Краснодарском крае в селе Лермонтово и поселке Новомихайловское во время паводка унесло в море десятки катеров и яхт. Видео опубликовал Telegram-канал «Жизнь на море — Геленджик Новороссийск Анапа».

На кадрах видно, как мужчины пытаются остановить катера, которые течение относит от берега.

Инструктор по дайвингу Роман К. рассказал Baza, что вместе с командой спасал катамаран «Азимут», а также помогал справиться со скоростным катером «Монако» и парашютным катером. При этом некоторые суда были повреждены.

В воскресенье, 3 августа, на Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе уже ввели режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Кроме того, в Лермонтово потоками воды смыло мост, без переправы остались жители 300 домов. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана незарегистрированная группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу.