Третий ребенок умер в результате тарана баржей яхты детского лагеря в Майами

10-летняя девочка погибла после того, как получила серьезные травмы, когда яхта, на которой она находилась в рамках мероприятий детского летнего лагеря, была протаранена баржей недалеко от Майами.

Семья Ариэль Бухман заявила в воскресенье, что их дочка скончалась от полученных травм после аварии с участием молодежной парусной лодки Miami Youth Sailing, которая произошла на прошлой неделе в заливе Бискейн, сообщает CBS News. Шесть человек, пять девочек и один взрослый вожатый лагеря, находились на борту парусника, когда он подвергся удару. Парусник затащило под баржу, на палубе которой находились кран и сваи для дока.

Береговая охрана США ранее сообщила, что 7-летняя и 13-летняя девочки скончались в Мемориальной больнице Джексона, в то время как 8-летняя и 10-летняя девочки остаются в критическом состоянии.

Аргентинский телеканал Telefe, который принадлежит кинокомпании Paramount идентифицировал погибшую 7-летнюю девочку как Милу Янкелевич, дочь телевизионного режиссера Томаса Янкелевича, которая живет в Майами. 12-летняя девочка и 19-летняя вожатая получили медицинскую помощь после того, как их доставили в яхт-клуб Майами, и им не потребовалась госпитализация. Одна девочка и штурман яхты не пострадали. Причины катастрофы расследуются.