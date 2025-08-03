В Дербенте дерево упало на трех женщин, одна погибла
Возле мечети Дербента дерево упало на трех женщин, одна из них погибла. Об этом сообщает Следственное управление СК России по республике Дагестан.
Инцидент произошел сегодня возле Джума-мечети. На трех женщин неожиданно рухнуло дерево.
«В результате падения дерева одна женщина погибла, ещё две доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении управления СК.
Следователи начали проверку, выясняются причины и обстоятельства несчастного случая. По результатам будет принято процессуальное решение.