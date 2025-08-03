В Сочи потушили загоревшуюся после налета БПЛА нефтебазу

Возгорание на нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью ликвидировали. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

© Telegram-канал «Мэр Сочи Андрей Прошунин»

Он рассказал, что вспыхнувшую цистерну с топливом потушили при помощи пенной атаки , чтобы предотвратить тление. В борьбе с огнем участвовали 90 пожарных. Чиновник поблагодарил их за слаженную работу.

Прошлой ночью два российских региона подверглись масштабной атаке украинских беспилотников. В Сочи люди на фоне взрывов и воя сирен прятались в подземных переходах и даже в прачечной. В результате налета произошел пожар на нефтебазе, были разрушены гаражи. В Воронеже оказались повреждены многоквартирные дома и автомобили. В обоих городах пострадали люди. Всего над российской территорией сбили 93 дрона.