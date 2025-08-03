Суд вынес решение по делу пары, сжегшей новорожденного в бочке

Мужчину и женщину, которые сожгли младенца в бочке, арестовали до 30 сентября. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Ирину Костину и Игоря Солдатова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. в,ж ч.2 ст.105 УК РФ.

Следствие полагает, что в июле или начале августа Костина и Солдатов убили новорожденного. Это произошло на улице Березовой в Петербурге.

«Затем фигуранты, с целью сокрытия следов преступления, предприняли меры по уничтожению тела убитого новорожденного ребенка, а именно поместили его тело в металлическую бочку, находящуюся на территории домовладения, и умышленно сожгли останки», — сказано в сообщении.

Накануне фигуранты были задержаны, им предъявили обвинение. На суде оба просили избрать более мягкую меру пресечения.

Костина вину признала частично, и заявила, что умысла на убийство ребенка у неё не было.

Суд арестовал обоих до 30 сентября 2025 года.

Накануне стали известны детали этого дела. Сообщалось, что женщина родила на улице в ОНТ «Пулково-2», младенец умер. Мать и сожитель пытались закопать его на участке, но в результате мужчина сжег ребенка в бочке.