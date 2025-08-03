В Таиланде арестовали российского блогера

Власти Таиланда арестовали российского блогера Тимура Збарского — он, несмотря на запрет, снимал и выкладывал кадры боевых действий на границе с Камбоджей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, путешественник после начала конфликта добрался до границы между двумя странами, проехал 150 км вдоль нее, сделал серию репортажей и выложил в своих блогах.

В частности, блогер снимал работу ПВО, минометных расчетов, делал кадры в брошенных людьми городах, побывал на похоронах погибшего тайского солдата.

«Когда слышишь такой хлопочек, запускается таймер смерти. И ты превращается в одно большое ухо», — рассказал Збарский в одном из роликов.

Силовики задержали путешественника в Паттайе, отправили в тюрьму. В настоящее время его готовят к депортации в Россию.

Подписчики на фоне сообщений о его задержании и последующем аресте отметили, что блогер «дохайповался».

Ранее сообщалось, что в Танзании задержали российского тревел-блогера Константина Гришина за негативный отзыв об отеле.