Выяснились обстоятельства инцидента на улице Обручева, где юноша изрезал ножом своих родных

Между жизнью и смертью находится в реанимации мама одиннадцатиклассника, который 2 августа накинулся с ножом на своих близких в жилом доме на улице Обручева на юго-западе Москвы, а после совершил суицид.

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Как стало известно «МК», первой жертвой 18-летнего школьника стала его 54-летняя мама. Около 12.00 он набросился на женщину с ножом, нанес проникающие удары в брюшную полость. 24-летняя сестра молодого человека пыталась перехватить нож, как и 56-летний глава семейства — оба получили травмы. После нападения парень покончил с собой.

Трое раненых были госпитализированы. В наиболее тяжелом состоянии находится женщина. Что касается ее дочери, то у девушки изрезаны все руки, а также ранение грудной клетки. У супруга обнаружили ранения головы, плеча. После наложения швов он ушел домой.

Как выяснилось, юноша уже несколько дней говорил близким, что они его раздражают и он с трудом сдерживает себя. Парень проявлял агрессию, например, стучал кулаками в стенки. Также он установил для родных ряд запретов, например, нельзя было ходить по дому без цели, размахивать руками, шмыгать носом и т.д. К слову, с детства школьник находился под наблюдением специалистов, ему дали вторую группу инвалидности. Родные выполняли все рекомендации, и состояние пациента всегда было стабильным. Много сил приложили близкие, чтобы он успевал за программой обычной школы. Юноша был на домашнем обучении, однако сумел справиться с программой 9-го класса и сдать экзамены.

Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».