Цунами уничтожило все оборудование рыбзавода «Алаид» на Курилах

Администрация Северо-Курильского района Сахалинской области заявила, что образовавшееся после сильного землетрясения цунами уничтожило всё оборудование рыбзавода «Алаид».

«Завод сейчас не функционирует и не сможет продолжать свою деятельность в ближайший период. Цунами вывело из строя все электрооборудование, уничтожена трансформаторная подстанция, всё холодильное оборудование, конвейерные ленты в цехах пришли в негодность», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.

Уточняется, что также были разрушены и повреждены подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов, краны, грузовая техника и т. п.

Многое из пострадавших материальных ценностей из-за воздействия солёной морской воды не подлежит восстановлению.

«Силами коллектива завода продолжается расчистка территории от завалов. Размер ущерба будет определён после окончания экспертизы и подсчёта убытков», — добавили в администрации.

Ранее президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов заявил, что предприятие «Алаид» в Северо-Курильске почти полностью затоплено в результате цунами, которое образовалось из-за землетрясения.