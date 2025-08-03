В Сочи при падении обломков беспилотника пострадала женщина

Во время ночной массированной атаки украинских БПЛА, по данным Оперативного штаба региона, к сожалению, не обошлось без пострадавших.

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Как выяснилось, упавший обломок дрона ранил женщину в Адлерском районе города-курорта. Это произошло на улице Авиационной, где также пострадали строения гаражного кооператива. После случившегося она обратилась за помощью к медикам.

"С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц Сочи для стационарного обследования. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет", - подчеркнули в Оперштабе.

Напомним, в результате нападения беспилотных летательных аппаратов самолетного типа начался сильный пожар на нефтебазе в Адлерском районе. Здесь загорелись два резервуара с топливом.

При этом общая площадь возгорания составила 362 квадратных метра. В 06:05 спасатели полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров, а в 07.30 - локализовали на втором.