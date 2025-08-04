В Татарстане лифт с отцом и детьми пролетел вниз девять этажей

В 35-м микрорайоне Набережных Челнов лифт, в котором находились дети, стремительно пронесся вниз, минуя девять этажей.

Отец с двумя дочерьми, разница в возрасте которых составляла год (шесть и пять лет), провели в замкнутом пространстве, в темноте и духоте, целых 20 минут, ожидая помощи. Испуганные девочки не переставали плакать, а попытки связаться с диспетчером оказались безуспешными.

К счастью, лифт самостоятельно поднялся на второй этаж, что позволило семье выбраться из заточения. Жители дома рассказывают, что подобные инциденты происходят регулярно. Теперь многие предпочитают пользоваться лестницей.