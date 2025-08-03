Падение лифта с двумя детьми в Набережных Челнах попало на видео

В Набережных Челнах кабина лифта, в которой находились мужчина и двое детей, сорвалась и пролетела вниз несколько этажей. Об этом сообщает сетевое издание Progorodchelny.

Сообщается, что инцидент произошел в доме 35/9/1 Набережных Челнов.

«Лифт с двумя детьми и их отцом резко поехал вниз и остановился только на техническом этаже», — пишет издание.

Пострадавших нет.

В телеграм-каналах пишут, что двери лифта после инцидента не открывались достаточно долго, а свет в кабине погас. В итоге папа с дочками (пять и шесть лет) «ждали чуда 20 минут в духоте и темноте». Перепуганные дети плакали, а их родитель не смог связаться с диспетчером.

Жильцы дома жалуются, что лифт выходит из строя регулярно, а обращения в управляющую компанию не помогают устранить проблему.