Дом ушел под землю после сильных дождей в российском городе

Жилой дом провалился под землю после мощных ливней в Арзамасе Нижегородской области. Сообщение об инциденте появилось в Telegram-канале Ni Mash.

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По имеющейся информации, земельный участок в садовом некоммерческом товариществе №6, где располагалось здание, был недавно приобретен новыми владельцами — они планировали благоустройство, но не успели его начать. Паводковые воды проникли в пустоты под фундаментом. В результате строение вместе с ограждением и прилегающими деревьями ушло под землю.

К счастью, в момент происшествия хозяин дома отсутствовал. В образовавшуюся яму также частично обрушилась опора линии электропередачи.

Перекошенный столб и провисшие провода вызывают опасения у местных жителей. Председатель СНТ уже обратился в районные электросети, однако аварийная бригада к моменту публикации на место не прибыла.

Напомним, что после шквалистого ветра и продолжительных осадков в Арзамасе 2 и 3 августа 2025 года местный градоначальник сообщил о повреждениях в зданиях медицинского колледжа, многофункционального центра, двух дошкольных учреждений и трёх школ. Были подтоплены частные домовладения, приусадебные участки, квартиры и технические этажи строений.

Кроме того, стихия оставила без электроснабжения более семи тысяч жителей города и окрестностей. Также поступили заявки на восстановление подачи электроэнергии из 16 населенных пунктов. Отдельные жители также сообщали об отсутствии водоснабжения.