В Балашихе мужчина застрелил девушку и выбросил тело в озеро

В Балашихе задержан мужчина по подозрению в убийстве девушки, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По информации ГУ МВД России по Московской области, тело женщины с огнестрельным ранением было обнаружено в озере деревни Федурново на расстоянии двух метров от берега, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили: «В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Заря МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение о том, что в озере обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением». Следствие выяснило, что трагедия произошла в квартире на улице Ленина после ссоры между погибшей и подозреваемым, который выстрелил в девушку из оружия, схожего с ружьем. После убийства мужчина выбросил тело и оружие в озеро.

Правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался местный житель 1990 года рождения. Следственный комитет сообщил, что 35-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство».

Очевидицей преступления стала девушка, находившаяся в квартире, которая и обратилась в полицию. В рамках расследования изъято орудие преступления, проведены допросы, назначен комплекс судебных экспертиз: молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая, биологическая, баллистическая и судебно-медицинская.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения обвиняемому.

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