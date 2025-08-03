Началась эвакуация отдыхающих в Туапсинском районе детей

В Туапсинском районе проходит эвакуация детских туристических групп, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани уточнил, что мощный ливень парализовал Туапсинский район края, из-за сильного дождя в реках поднялся уровень воды.

Губернатор заметил, что к настоящему времени погодные условия остаются сложными.

«В Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. Также сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе», — пояснил Кондратьев.

Сильный поток воды снес мост в Туапсинском округе

Ранее сообщалось, что в ряде районов края уже включили сирены и предупреждают о возможной эвакуации.