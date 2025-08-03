На Камчатке проснулся еще один вулкан

На Камчатке слышен гул и раскаты со стороны вулкана Камбального. Ученые считают, что он «вошел в стадию извержения» после мощного землетрясения 30 июля. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

В институте отмечают, что наблюдается прямая связь между произошедшим на Камчатке 30 июля мощным землетрясением и активизацией вулканов.

«В поселке Озерная эпизодически слышен гул и раскаты со стороны вулкана Камбального. Высока вероятность того, что и он вошел в стадию извержения под влиянием сейсмических событий 30 июля», — сказано в сообщении.

Директор Института вулканологии Алексей Озеров отметил, что землетрясение «активизировало магматические очаги» и «накачало в них дополнительную энергию».

На Камчатке за сутки произошло 10 ощутимых землетрясений

Ранее активизировались вулканы Авачинский, Ключевской и Крашенинникова. Произошли выбросы пепла, изливалась лава. Ученые подчеркивают, что вулкан Крашенинникова «молчал примерно с 1400 года.