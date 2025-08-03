Сильный поток воды снес мост в Туапсинском округе

В Краснодарском крае в ночь на 3 августа прошли сильные ливни. Из-за осадков на территории Туапсинского района поднялся уровень воды в реке Дефань. Об этом пишет РИА Новости.

На 21-22 км трассы А-147 Джубга — Сочи в Туапсинском округе произошло подтопление проезжей части. На фоне этого водителей призвали воздержаться от поездок по федеральной трассе в ближайшее время.

В курортном поселке Агой в Туапсинском районе смерч вышел на сушу и повредил пляжную инфраструктуру. Порывами ветра в воздух подняло катамаран, он рухнул рядом с туристами.

Как сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, вода поднялась в селах и поселках Джубгского, Тенгинского, Новомихайловского теротделов.

В селе Лермонтово потоками воды смыло металлический мост через реку Шапсухо на улице Ленина. Он соединял микрорайон Лазурная Поляна с самим селом.

На кадрах опубликованных очевидцами роликов вода подступает к объекту и он разрушается за считанные секунды.

«Место сейчас полностью оцеплено. За рекой без переправы остались 300 домов. Ищем альтернативные пути объезда. На месте работают все оперативные службы», — пояснил Бойко.

В работах по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений в регионе задействованы 57 человек, 15 единиц техники.