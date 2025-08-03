Жителей Камчатки предупредили о возможном подходе цунами

Жителей Камчатки после произошедшего в акватории Тихого океана афтершока предупредили о возможном подходе волны цунами высотой до 19 см.

© Газета.Ru

Пост с соответствующим содержанием опубликован в Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

«В результате землетрясения <...> возможен подход волны цунами высотой не более 19 см к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 см — к Усть-Камчатскому муниципальному округу», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что к Петропавловск-Камчатскому городскому округу может подойти волна цунами высотой не более 3 см.

3 августа Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что в регионе зафиксировали афтершок магнитудой 6,8. Интенсивность подземных толчков в Петропавловске-Камчатском, по предварительной информации, составила четыре балла.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Его очаг залегал на глубине 32 км, а эпицентр располагался в 161 км от Петропавловска-Камчатского. Данное землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. При этом специалисты предупредили, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще как минимум месяц.