Обрушившиеся на север Вьетнама внезапные наводнения привели к гибели людей

Внезапные наводнения, которые обрушились на провинцию Дьенбьен на севере Вьетнама, привели к гибели восьми человек. Еще три гражданина считаются пропавшими без вести, передает Синьхуа со ссылкой на Вьетнамское информационное агентство.

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В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий Вьетнама сообщили, что паводковые воды разрушили или повредили порядка 60 домов. Также большая вода изолировала 30 деревень, нарушив движение транспорта.

Накануне, 2 августа, одну из пострадавших от наводнения коммун провинции Дьенбьен посетил заместитель премьер-министра страны Чан Хонг Ха. Чиновник призвал местные власти действовать оперативно. В первую очередь он поручил обеспечить местных жителей водой, питанием и связью.