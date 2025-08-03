Пособницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз

Предпринимательницу Гислейн Максвелл, которую лишили свободы в рамках уголовного дела финансиста Джеффри Эпштейна, отправили в другую тюрьму из-за многочисленных угроз. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в Daily Mail.

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Все они поступали от других тюремных заключенных.

— Гислейн Максвелл была переведена в другую тюрьму под покровом ночи после того, как ее завалили угрозами за то, что она — «стукачка», — уточнили в материале.

23 июля СМИ опубликовали архивные снимки и видеозаписи, которые подтверждают связь президента США Дональда Трампа и американского финансиста Джеффри Эпштейна. Один из снимков был сделан во время свадьбы главы государства и Марлы Мейплс в 1993 году, на которой присутствовал финансист.

Генпрокуратура США в конце февраля опубликовала рассекреченные файлы дела Эпштейна. В документах есть имена многих американских знаменитостей, в том числе певца Майкла Джексона и экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. «Вечерняя Москва» собрала все важные подробности этой истории.