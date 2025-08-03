Водителя грузовика оштрафовали за отказ проверить транспорт на наличие дронов

Суд оштрафовал водителя грузовика, который не выполнил требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Согласно материалам дела, инцидент произошел в Тульской области.

После отказа на водителя составили протокол по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В ходе судебного заседания водитель признал свою вину. По его словам, он не мог открыть грузовой отсек, поскольку потерял ключ от задней двери. Позже ключ нашелся и водитель выполнил требование сотрудника ДПС, следует из документов. Суд назначил водителю штраф в размере двух тысяч рублей.

В июне украинские войска провели масштабную операцию под кодовым названием "Паутина", атаковав аэродромы в пяти регионах РФ. Целями стали объекты в Мурманской, Иркутской, Амурской, Рязанской и Ивановской областях.

В ходе операции Киев использовал 117 дронов, которые были скрытно доставлены на российскую территорию и размещены в замаскированных мобильных укрытиях. Беспилотники вылетали из грузовиков.