Атака на Воронежскую область: число пострадавших выросло

В Воронежской области число пострадавших в результате ночной атаки украинских БПЛА выросло до четырех. Трое из них были госпитализированы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, госпитализация потребовалась двум жительницам областного центра. Еще одной медики оказали помощь на месте. Также в больницу доставили мужчину из пригорода – у него диагностирован ожог.

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Также Гусев рассказал о нанесенном ущербе жилым домам и автомагазину.

“В результате возгорания один частный дом полностью разрушен, ещё в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай”, - уточнил глава региона.

Гусев добавил, что в Воронеже и Лискинском районе отменили непосредственную угрозу удара БПЛА. Однако на всей территории региона по-прежнему сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в Сочи, который произошел после атаки беспилотников, тушат почти 130 человек.