Почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла в результате пожара

Почти половина жертв теракта в «Крокус Сити Холле» погибла от пожара в концертном зале.

Об этом свидетельствуют данные материалов уголовного дела, передаёт ТАСС.

По информации агентства, от опасных факторов пожара погибли около 70 человек из 149. Уточняется, что у них не было огнестрельных или каких-либо других ранений.

«Причина смерти — термоингаляционная травма (ожог верхних дыхательных путей) в сочетании с интоксикацией окисью углерода (угарным газом). Остальные погибли от огнестрельных ранений либо причину их смерти не удалось установить», — говорится в документах.

Ранее в ТАСС писали, что исполнители теракта в «Крокусе» расстреливали прятавшихся людей.

Также сообщалось, что наезд на семью с детьми после нападения на «Крокус» был частью теракта.