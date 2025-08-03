На Украине объяснили страх граждан выходить на митинги

Бывший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука рассказал, почему большинство украинцев боятся выходить на митинги на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Щука объяснил, что украинцы испытывают страх выходить на митинги из-за угрозы задержания сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

«Большинство людей сейчас, особенно мужчин, боятся туда выходить по той причине, что их сразу же ТЦКшники будут отлавливать», — сказал он.

Военный добавил, что если бы не оказался в плену, он бы вышел на акции в поддержку НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) и в защиту прав человека.

1 августа депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что на стадионе «Локомотив» в Виннице сотрудники ТЦК удерживают мобилизованных. Родственники «пришли их забрать» и начали штурмовать стадион. В ответ обороняющиеся начали бить женщин и использовать газ.