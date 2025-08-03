Десятки туристов отравились в Португалии из-за аварии на канализации

На популярном португальском курорте Назаре десятки отдыхающих, включая иностранных туристов, были госпитализированы с симптомами тошноты, рвоты и диареи после купания в море. Об этом стало известно в субботу, 2 августа.

© Вечерняя Москва

Как сообщает информагентство Belga, по состоянию на 2 августа, медицинская помощь потребовалась 22 взрослым и 28 детям, никто из них не находится в критическом состоянии.

Администрация курорта подтвердила, что причиной массового отравления стал «аномальный сброс» загрязненной воды из-за технической неисправности в канализационной системе. Это привело к загрязнению морской воды, неприятным запахам и, как следствие, массовому заболеванию отдыхающих.

Другой случай произошел в Египте, когда россияне массово пожаловались на отравление после употребления пива. Туристы рассказали, что неприятные симптомы появились сразу после того, как они выпили местный напиток. По словам туристов, напиток наливали в плохо вымытые стаканы. Уже после одного бокала многие почувствовали признаки отравления и в последующие дни были вынуждены восстанавливать работу желудка, отказываясь от алкоголя.