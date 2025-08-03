Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи ликвидируют 127 человек

Один резервуар с нефтепродуктами объемом две тысячи кубометров загорелся на нефтебазе в Адлерском районе Сочи после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), возгорание ликвидируют ликвидируют 127 человек. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью атаке БПЛА со стороны киевского режима подвергся Сочи. В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание", - заявил он.

Кондратьев добавил, что к ликвидации последствий пожара уже приступили специалисты, задействованы 127 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 75 человек, 22 единицы техники. Глава Кубани подчеркнул, что поручил главе Сочи Андрею Прошунину держать ситуацию на личном контроле. Мэр Сочи в своем Telegram-канале подтвердил, что в результате беспилотной атаки загорелся резервуар с топливом.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Также в региональном оперштабе сообщили, что по уточненной информации, на нефтебазе в Адлерском районе горит один резервуар с нефтепродуктами объемом две тысячи кубометров. По информации оперштаба, обломки БПЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. Возгорание было потушено до приезда пожарных. На этой же улице оперативные службы ликвидируют возгорание магазина.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 21 дрон ВСУ. Один из них попал по нефтебазе на федеральной территории Сириус. В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно остановилась работа аэропорта.