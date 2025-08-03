Фигуранты дела «Крокуса» хранили оружие в Каспийске, Красногорске и Екатеринбурге

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» хранили оружие, боеприпасы и взрывчатку в квартирах, расположенных в Каспийске, Красногорске и Екатеринбурге.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, в Каспийске фигуранты использовали четыре квартиры, в Екатеринбурге — две и в посёлке Путилково Красногорска — одну.

В документах подчёркивается, что не все жилые помещения и тайники были установлены.

Ранее сообщалось, что фигурант дела Хусен Медов покупал охолощённые автоматы, после чего переделывал их в боевые.

Также поступала информация, что исполнители теракта в «Крокусе» были вооружены не менее 59 магазинами к АК.