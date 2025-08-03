В Сочи в результате атаки беспилотников загорелась нефтебаза

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали Сочи. Как сообщает корреспондент «Ленты.Ру», это привело к возгоранию на нефтебазе в Адлерском районе.

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Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин, загорелся резервуар с топливом. На месте происшествия работают экстренные службы. «Пострадавших предварительно нет», — написал чиновник.

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Кроме того, по словам Прошунина, обломки БПЛА задели строения в гаражном кооперативе на Авиационной улице. Он добавил, что в ближайшее время режим ракетной опасности будет отменен.

Ранее о пожаре в Адлере сообщали очевидцы. По их словам, произошло возгорание на одной из центральных улиц города.