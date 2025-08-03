В ЕАО при опрокидывании вагонов произошла утечка корабельного топлива

ТАССиещё 1

Сход пяти вагонов-цистерн с рельсов с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино, произошел в Еврейской автономной области (ЕАО). Зафиксирована утечка перевозимого корабельного топлива, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

В ЕАО при опрокидывании вагонов произошла утечка корабельного топлива
© РИА Новости

"Следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По данным следствия, 2 августа 2025 года около 17:35 местного времени (10:35 мск - прим. ТАСС) на 13 станционном железнодорожном пути 8 421 км 10 пикета нечетного железнодорожного парка станции Ин Дальневосточной железной дороги произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате опрокидывания произошла утечка перевозимого корабельного топлива", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате ЧП пострадавших нет, размер ущерба составил более 1 млн рублей. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Биробиджанской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также поставлены на контроль ход расследования уголовного дела и ликвидация последствий.