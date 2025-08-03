В ЕАО при опрокидывании вагонов произошла утечка корабельного топлива

Сход пяти вагонов-цистерн с рельсов с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино, произошел в Еврейской автономной области (ЕАО). Зафиксирована утечка перевозимого корабельного топлива, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

"Следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По данным следствия, 2 августа 2025 года около 17:35 местного времени (10:35 мск - прим. ТАСС) на 13 станционном железнодорожном пути 8 421 км 10 пикета нечетного железнодорожного парка станции Ин Дальневосточной железной дороги произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате опрокидывания произошла утечка перевозимого корабельного топлива", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате ЧП пострадавших нет, размер ущерба составил более 1 млн рублей. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Биробиджанской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также поставлены на контроль ход расследования уголовного дела и ликвидация последствий.