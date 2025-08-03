На Камчатке за сутки произошло 10 ощутимых землетрясений

На Камчатке за последние сутки зарегистрирована серия сейсмической активности. Как сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, с 00:00 мск 2 августа до 23:00 мск 2 августа произошло 10 ощутимых землетрясений в районе Петропавловска-Камчатского, а общее количество подземных толчков превысило 65.

"С 9 утра (00.00 мск) 2 августа до 8 утра 3 августа (23.00 мск 2 августа) произошло десять ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 65", - говорится в сообщении.

Самые мощные из зафиксированных землетрясений имели магнитуду 6,1 и 6,2. По данным сейсмологов, такая активность является необычной для региона. В настоящее время специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки на полуострове.

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