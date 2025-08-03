На Камчатке началось первое в истории извержение вулкана Крашенинникова

Первое в истории извержение вулкана Крашенинникова началось на Камчатке, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

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По данным ведомства, взрывное извержение началось 3 августа в 04:50 по камчатскому времени (2 августа 19:50 мск).

В Кроноцком заповеднике добавили, что в настоящее время выбросы пепла достигают высоты 5-6 км над уровнем моря, а часть территории заповедника покрыта пепловыми отложениями.

Уточняется, что пепловый шлейф перемещается на 75 км к востоку от вулкана, а продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолёты.