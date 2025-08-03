Птица уронила рыбу на ЛЭП и устроила пожар

В канадской провинции Британская Колумбия произошел пожар, причиной которого стала птица. Как сообщила спасательная служба города Эшкрофт, скопа, поймав рыбу, случайно уронила ее на линию электропередачи.

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Падающая рыба задела провода, что привело к появлению искр. Упав на сухую траву, они вызвали возгорание. Пожарным удалось быстро ликвидировать огонь, который возник в поле в шести километрах южнее Эшкрофта.

По версии спасателей, птица могла выронить добычу из-за усталости или переоценки своих возможностей.

Ранее сообщалось, что немецкие пожарные включили гимн времен Третьего рейха на соревнованиях.