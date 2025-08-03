В Турции ливневые дожди едва не смыли целый город

На город Денизли, расположенный на юго-западе Турции, вечером в субботу, 2 августа, обрушились мощные дожди. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

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В результате обильных осадков в городе затопило дома, подземные переходы и рабочие места. Работа общественного транспорта оказалась парализована.

“Ливень негативно повлиял на повседневную жизнь и транспорт. Подземные переходы YSE и Fatih оказались заполнены водой. Застрявшие в подземном переходе автомобили были спасены с помощью прохожих и спасателей”, - говорится в сообщении телеканала.

Больше всего в городе из-за ливней пострадал район Топраклык. Там вода скопилась на дороге – некоторые дома и рабочие места оказались затоплены.

К слову, синоптики Турции также предупредили о дождях в популярной у россиян Анталье. В этом курортном городе из-за ливней может вырасти высота волн в Средиземном море.

Ранее также сообщалось, что непогода надвигается и на популярный российский курорт.