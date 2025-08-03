Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме на Ямале

Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Конош поручил прокуратуре города Лабытнанги провести проверку после взрыва в двухэтажном многоквартирном жилом доме, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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ЧП было зарегистрировано вчера в 20:35 по местному времени.

По предварительной версии, в одном из деревянных зданий на улице Обской взлетел в воздух газовый баллон, ударная волна выбила окна в трех комнатах. Из трех человек, находившихся в квартире во время инцидента, двоих госпитализировали с различными травмами. В больнице им оказана квалифицированная помощь.