Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме на Ямале
Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Конош поручил прокуратуре города Лабытнанги провести проверку после взрыва в двухэтажном многоквартирном жилом доме, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
ЧП было зарегистрировано вчера в 20:35 по местному времени.
По предварительной версии, в одном из деревянных зданий на улице Обской взлетел в воздух газовый баллон, ударная волна выбила окна в трех комнатах. Из трех человек, находившихся в квартире во время инцидента, двоих госпитализировали с различными травмами. В больнице им оказана квалифицированная помощь.
- Сейчас выясняются обстоятельства происшествия: специалисты устанавливают причины взрыва и характер полученных повреждений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.